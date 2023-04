Autonomia: Boccia, ‘su dl ‘spaccaItalia’ duri in aula e nelle piazze’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sull’autonomia saremo duri in Parlamento: Calderoli e il governo hanno rifiutato un confronto preventivo e hanno forzato rompendo quel patto di lealtà che nelle Camere non va mai messo in discussione. Saremo in tutte le piazze italiane contro il dl spaccaItalia. I livelli essenziali delle prestazioni su scuola, sanità e trasporti devono essere definiti dal Parlamento e l’ultima parola deve spettare alle Camere. Non si può decidere su questi temi con Dpcm o in sede tecnica. Contestiamo l’impianto della riforma perché cristallizza le disuguaglianze, danneggiando sud, aree interne e di montagna”. Così in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.