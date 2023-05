Autonomia: Boccia, ‘ufficio bilancio Senato conferma rischio disuguaglianze’

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Se un organo tecnico come l’Ufficio del Bilancio del Senato dice che il ddl sull’Autonomia di Calderoli rischia concretamente di creare disuguaglianze tra le regioni vuol dire che le nostre preoccupazioni, le nostre critiche e le nostre contrarietà erano e sono fondate”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“E se la parola che il Servizio del Bilancio di Palazzo Madama Usa come titolo della sua analisi è ‘costo’ vuol dire che ci sarebbero territori e cittadini che pagherebbero un prezzo salatissimo in termine di servizi. Il ddl Calderoli serve solo alla Lega per avere quella visibilità che l’egemonia della Meloni sta oscurando. Ma è un ddl che spacca l’Italia e che contrasteremo in Parlamento con tutti gli strumenti possibili”.