Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “La bozza Calderoli sull’autonomia differenziata approvata in Consiglio dei ministri è irricevibile e noi siamo pronti alla mobilitazione perché non è stata condivisa con la Conferenza delle Regioni, cosa clamorosa e incredibile, e perché è un’autonomia differenziata che non tiene conto delle nostre proposte e va nella direzione di spaccare il Paese”. Così Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd, ai microfoni del Tg3.