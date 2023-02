Autonomia: Bonaccini, ‘Calderoli metta via bozza o pronti a mobilitarci’**

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Io ho sempre parlato con una voce sola. Parlano per me le audizioni fatte negli anni precedenti, ho sempre detto le stesse cose e la proposta che avanzavo è diventata patrimonio del Pd. Ho chiesto a Calderoli di ritirare la prima bozza, lo ha fatto e ho ricevuto l’apprezzamento di presidenti regioni del Sud di centrodestra”. Così Stefano Bonaccini nel filo diretto a Radio Immagina.

“La bozza di Calderoli va messa in un cassetto, non dico cestinata, ma non pensi di arrivare con un testo che non è stata discusso. Questa bozza a noi non va bene. Io so perché accelerano, perché vogliono dare alla Lega uno scalpo in vista della regionali in Lombardia. Se vogliono insistere, noi siamo pronti a mobilitarci”, avverte.