Gennaio 20, 2023

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Il governo non è partito bene sull’autonomia. La bozza Calderoli non è votabile e consiglierei di ritirarla. Peraltro vedo che nella maggioranza non c’è una grande convinzione dalle parte di Fdi e Fi. Mi sembra uno scalpo che si voglia dare alla Lega per le regionali il Lombardia ma è così che si fa una riforma”. Così Stefano Bonaccini a margine di un’iniziativa a Salerno.