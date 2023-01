Autonomia: Bonaccini, ‘ma non è che Calderoli vuole farla prima di voto in Lombardia?’**

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Il problema è che in questi anni ho visto troppi parlare di autonomia senza aver letto mai una riga delle proposte in campo. Essere contro a prescindere è un errore ma il punto è che sia fatta bene. Il ministro Calderoli è venuto in conferenza delle Regioni e gli abbiamo detto di ritirare la bozza che ci aveva portato perchè sbagliata in diversi punti”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su la7.

“Le precondizioni sono la definizione dei Lep, intervenire affinchè ci sia una legge quadro discussa e approvata in Parlamento, togliere alcune cose divisive come parlare di fisco, scuola e sanità. Se invece l’autonomia differenziata, come chiede il Pd, affronta temi come la programmabilità delle risorse e la riduzione della burocrazia noi siamo disposti a discuterne”.

“Quindi consiglio a Calderoli di non portare in Cdm una bozza senza prima averla discussa con le Regioni. Mi viene poi una domanda maliziosa: ma non è che lo vuole fare prima della elezioni in Lombardia?”.