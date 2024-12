Autonomia: Bonelli, ‘sentenza Consulta la demolisce ancora di più’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “La sentenza della Corte costituzionale depositata demolisce ancor di più di quanto immaginassimo la riforma costituzionale su autonomia differenziata. È uno stop al trasferimento di poteri come l’ambiente, energia, reti trasporto, istruzioni. Non esiste un sovranismo regionale e i diritti civili e sociali vanno tutelati cosa che l’autonomia differenziata non faceva”. Lo dice il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“E’ un duro colpo più per la premier Meloni che per la Lega, perché lei ha dato il via libera all’autonomia differenziata per incassare la riforma sul premierato. Ecco a che cosa servono in una democrazia gli organismi costituzionali a non trasformarci nel libero arbitrio di chi comanda. Questa destra si dimostra pericolosa e aggressiva nei confronti di chi osa criticare il governo avendo messo nel mirino sindacati, magistrati e giornalisti e ora vuole anche abolire la Corte dei Conti”, conclude Bonelli