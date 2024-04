Autonomia: Boschi, ‘maggioranza non interviene su merito e attacca solo opposizione’

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza si arrampica sugli specchi pur di zittire l’opposizione e strumentalizza politicamente una semplice richiesta procedurale. Chiediamo solo trasparenza e rispetto delle regole”. Lo dichiara la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, capogruppo in Commissione affari costituzionali, che spiega: “Il deputato UrzÌ è in malafede se mette in dubbio la fiducia verso gli uffici, che ringraziamo per il loro importante lavoro. Abbiamo solo chiesto una integrazione al verbale, per precisione, come previsto dal regolamento. La maggioranza non è intervenuta nemmeno una volta sul merito degli emendamenti, ma si prende la briga di attaccare le opposizioni che fanno solo il proprio lavoro”, conclude.