Autonomia: Braga, ‘FdI in silenzio, nulla su un provvedimento bocciato dalle urne’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Oggi abbiamo ascoltato due interventi del capogruppo di Fratelli d’Italia, uno sul regolamento in cui invitava la presidenza ad elencare i precedenti sull’accantonamento degli emendamenti e uno, un po’ nostalgico, sulla ricostruzione di un episodio in Aula”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga in aula alla Camera, nel dibattito sulla autonomia.

“Ma quando il principale partito della maggioranza di governo dirà una parola sul merito di questo provvedimento? Onorevole Foti, quando ci dirà come intendete finanziare i Lep? Quando ci dirà se siete convinti a portare avanti un provvedimento pericoloso su cui siete stati chiaramente puniti al Sud con l’esito delle elezioni europee?”, ha chiesto Braga.

“Noi del Pd interveniamo e discutiamo su elementi concreti. L’Autonomia differenziata spacca l’Italia! Foti onori il Parlamento e ci parli finalmente del merito di un provvedimento sbagliato”, ha concluso Braga.