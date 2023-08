Autonomia: Calderoli, ‘2024 sarà anno della riforma, Salvini è con me, non sono solo’

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Sto lavorando per questo obiettivo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il 2024 sarà l’anno dell’autonomia differenziata. “Lavoro affinché il prossimo anno per la prima volta in Italia la proposta sia diventata legge e le regioni possano richiedere forme e condizioni particolari di autonomia differenziata”.

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha affermato più volte che se non ci fosse l’autonomia non ci sarebbe più il governo, è così? “Quello dell’autonomia è uno dei punti programmatici del governo di centrodestra. E sto lavorando tantissimo da nove mesi. E’ un dovere e un impegno preso con i cittadini e con gli elettori. Porteremo a casa l’obiettivo come scritto nell’accordo e nel programma di governo, anche per rispetto del 98,02% di veneti e del 96,01% di lombardi che hanno votato sì ai referendum sull’autonomia nel 2017”, spiega l’esponente della Lega. “Tutto ciò è stato dichiarato ieri sera a Pontida anche da Matteo Salvini e quindi so di non essere solo”, conclude Calderoli.