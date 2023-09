Autonomia: Calderoli, ‘anche Francia centralista vuole innovare’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “In Francia si pensa a una riforma costituzionale per consentire alla Corsica di ottenere l’autonomia, prevedendola nella Costituzione francese. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente Macron, di fronte all’Assemblea dell’isola. Confesso che in un primo momento ho letto le notizie di queste ore e su due piedi ho pensato ad una bufala, invece è tutto vero. Perfino un Paese storicamente centralista come la Francia guarda all’autonomia come innovazione nell’interesse dei cittadini, volta a salvaguardare le tradizioni di quei territori e ad assicurare ‘più libertà’”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e l’autonomia, Roberto Calderoli.

“Un’iniziativa -aggiunge- che ricalca in pieno i principi di quello che stiamo facendo come Governo italiano, con il nostro disegno di legge sull’autonomia differenziata. La cosa curiosa è che, mentre dalle nostre parti l’autonomia è una riforma per alcuni da avversare, nella Francia di Macron è lui stesso a proporla come una riforma storica. A voler ben vedere noi siamo anche qualche passo avanti rispetto ai francesi, visto che l’autonomia è prevista nella Costituzione italiana fin dal 1948 e ancor più dal 2001 con la riforma del Titolo V e che inoltre il nostro progetto è già all’esame del Parlamento. Ma ciò che conta -conclude Calderoli- è condividere la bontà di questo progetto e le sue potenzialità. E se la condivide perfino Macron, direi che è un segnale significativo”.