Autonomia: Calderoli, ‘audizioni riprese in clima sereno, confronto prezioso se costruttivo’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Sono riprese questa mattina le audizioni degli esperti in tema di Autonomia, chiamati dai gruppi in commissione Affari Costituzionali della Camera. I lavori di analisi e approfondimento si sono svolti in un clima assolutamente sereno e hanno offerto spunti interessanti per un confronto costruttivo dal punto di vista tecnico, esattamente ciò che ci si aspetta da questo genere di attività parlamentare. È un bene che questa discussione, vista la complessità del tema, si affronti con la dovuta accortezza e serietà, lasciando da parte pregiudizi e ideologie politiche. Il dibattito, se in questa cornice, può essere senza dubbio prezioso ed efficace”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine della seduta in commissione a Montecitorio.