Autonomia: Calderoli, ‘avanti con conferenze, anche oggi via libera provvedimenti importanti’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Nelle sedute odierne di Conferenza Stato-Regioni e Unificata i lavori sono proseguiti all’insegna del clima collaborativo e sereno, che accompagna questi incontri fin dall’inizio. Nell’arco di circa quaranta minuti sono stati esaminati 43 provvedimenti, con il ritmo medio di uno ogni minuto”. Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine delle odierne Conferenze.

“Tra i diversi provvedimenti esaminati in sede di Conferenza Unificata – spiega -, importante è il via libera allo schema di decreto per la ripartizione del Fosmit relativo al 2023 che abbiamo predisposto in questi mesi e di cui sono orgoglioso. Sempre in Unificata è giunto il parere favorevole al ddl per l’abrogazione delle norme prerepubblicane 1891-1920. E’ stata sancita intesa sia sullo schema di decreto per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche della famiglia, sia sulla ripartizione del fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Confermato inoltre l’accordo per la realizzazione di servizi educativi a favore dei bambini, volta a migliorare il raccordo tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi”. “In sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l’intesa sul riparto delle risorse Pnrr destinate alle politiche attive del lavoro e della formazione, così come sullo schema di decreto per l’individuazione degli interventi a favore dei siti italiani patrimonio Unesco. Provvedimenti importanti, anche in ottica Pnrr, in cui il governo crede e intende portare avanti con impegno e determinazione”, conclude Calderoli.