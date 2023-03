Autonomia: Calderoli, ‘bene rapida firma Mattarella, è passo avanti’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Con la firma del Presidente della Repubblica sul disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata, la riforma compie un ulteriore passo avanti. Dopo tutti i precedenti passaggi istituzionali e i multipli via libera, l’autorizzazione del Quirinale alla presentazione in Parlamento consente all’autonomia di proseguire il suo percorso. Un sentito e sincero apprezzamento al Presidente della Repubblica per la firma e la rapidità con cui è arrivata, a distanza di pochi giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri”. Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.