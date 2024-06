Autonomia: Calderoli, ‘legge in Gazzetta, si avvicina momento storico per Italia’

29 Giugno 2024

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La legge di attuazione dell’Autonomia differenziata è stata prontamente pubblicata in Gazzetta ufficiale nelle scorse ore, con anticipo rispetto al tempo massimo previsto. Quest’ultimo passaggio, che segue la promulgazione del Presidente della Repubblica, è decisivo per la sua entrata in vigore, prevista il 13 luglio. Ci avviciniamo sempre più ad un momento storico per l’Italia: sarà finalmente possibile rinnovare il Paese nel segno della responsabilità e della trasparenza, riducendo i divari e garantendo servizi essenziali ai cittadini su tutto il territorio nazionale”. Lo sottolinea il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

“Come Governo -aggiunge- saremo al fianco delle Regioni desiderose di intraprendere questa sfida ambiziosa, che il nostro Paese può vincere. Ne sono certo”.