Autonomia: Calderoli, ‘memoria Banca d’Italia? Nessun problema’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – “Alcune valutazioni le ho addirittura condivise, altre sono già oggetto di idee emendative che recepiscono alcuni spunti quindi non vedo problemi”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine della seduta della prima Commissione in Senato, risponde a una domanda sulla memoria depositata dalla Banca d’Italia sull’autonomia differenziata. Nella memoria si fanno alcune osservazioni e si sottolinea in conclusione che “un contesto caratterizzato da mutamenti di ampia portata nell’economia globale, da condizioni finanziarie diventate meno favorevoli ai paesi ad alto debito pubblico e – all’interno del Paese – da ampi ritardi accumulati da alcune regioni, andranno valutate attentamente tutte le implicazioni dell’attuazione dell’autonomia differenziata, procedendo quindi con la necessaria gradualità. Diversamente, vi sarebbe il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti”.