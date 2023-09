Autonomia: Calderoli, ‘orgoglioso, non è stata passeggiata ma non accetto insulti’ (2)

Settembre 17, 2023

(Adnkronos) – “Da buon bergamasco ho attuato il motto ‘laurà, laurà, laurà’ e ci sto riuscendo: a ottobre il provvedimento sarà in aula al Senato e questo significa che il 2024 sarà l’anno dell’autonomia! Io vado avanti, anche se stanno provando in tanti a fermarmi, persino la mafia. Ma io da buon bergamasco orgoglioso vado avanti seguendo il motto ‘mai mulá’ e io non mollo” conclude Calderoli “orgoglioso di poter realizzare il sogno di mio nonno che voleva dare l’autonomia alla provincia di Bergamo, mentre io voglio dare l’autonomia a tutta la Lombardia”.