Autonomia: Calderoli, ‘presto ddl per Lep seguendo lavoro commissione Cassese’

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Sulle materie Lep, “sulla base della legge e come ribadito dalla stessa Corte costituzionale, l’attribuzione di funzioni alle Regioni presuppone la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Governo è al lavoro per dare seguito alle indicazioni fornite dalla Corte circa la procedura di determinazione dei Lep, a tal fine avvalendosi degli esiti del lavoro svolto dal Comitato tecnico-scientifico presieduto dal professor Sabino Cassese, le cui attività, concluse lo scorso dicembre, sono espressamente preservate dalla sentenza numero 192 del 2024. Sarà presentato a breve alle Camere un corposo disegno di legge di delega al Governo per la definizione dei Lep nelle materie di cui all’articolo 3, comma 3, della legge numero 86 del 2024”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, rispondendo al Question time alla Camera, ad un’interrogazione di Noi moderati sui tempi di attuazione dell’autonomia differenziata dopo la recente sentenza della Corte costituzionale.

“Lo schema, che è composto da più di 30 articoli, oltre a prevedere principi e criteri direttivi generali per la individuazione, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei Lep, recherà -ha spiegato il ministro- anche indicazioni specifiche al Governo in funzione delle peculiarità dei singoli settori, come richiesto dalla Corte costituzionale, e garantirà comunque un adeguato coinvolgimento del Parlamento nell’esercizio della delega”.

“Sono quasi 24 anni che la Costituzione attende di essere attuata con riguardo ai Lep, che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Con questo processo di attuazione -ha concluso Calderoli- sarà assicurato il superamento dei divari tanto nelle Regioni ‘differenziate’ quanto nelle altre Regioni”.