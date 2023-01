Autonomia: Calderoli, ‘tempi li decide Parlamento, ragionevole un anno’

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “È il Parlamento che si dà i suoi tempi non Tizio, Caio e Sempronio”. Lo dice all’Adnkronos il ministro per le Regioni e le Autonomie, Roberto Calderoli, circa i tempi di approvazione della legge sull’autonomia differenziata, dopo le affermazioni di Matteo Salvini, che ha fissato nel 2023 la deadline, e di Antonio Tajani, che ha sottolineato che non bisogna fare una corsa contro il tempo. “Il tempo che verrà richiesto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica -spiega Calderoli- Ragionevolmente una legge ordinaria di quelle dimensioni richiede un anno di esame del Parlamento”.