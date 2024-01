Autonomia: Calenda, ‘provvedimento fuffa, esempio del teatro italiano’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen (Adnkronos) – “Le altre opposizioni che continuano a dire che l’autonomia spacca l’Italia fanno un favore alla Lega. Tralasciando il fatto che l’autonomia l’abbiamo fatta partire noi con il governo Gentiloni, questa autonomia non esiste. È un provvedimento fuffa che serve alla Lega per le europee”. Lo scrive sui social Carlo Calenda.

“Tutto è rimandato a dopo il finanziamento dei lep. Il che equivale a dire mai. Se invece si trovassero per miracolo i soldi, sarebbe utile e importante per le regioni del Sud -prosegue Calenda-. Aggiungo che all’autonomia è agganciato il federalismo fiscale che tutti i partiti hanno votato nel PNRR con Draghi. Questo è un esempio del teatro italiano dove le posizioni si invertono e cambiano a seconda delle convenienze politiche ma non si produce mai nulla”.