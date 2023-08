Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà al ministro Calderoli per le gravissime minacce ricevute. Ci sono molte cose del suo progetto di autonomia differenziata che non condivido e contro cui continuerò a battermi nel pieno rispetto delle regole democratiche, perché il legittimo dissenso non può e non deve mai sconfinare in intimidazioni e insulti. Ferma condanna sempre per la violenza, in ogni forma e di qualsiasi genere”. Lo dichiara Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione.