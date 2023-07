Autonomia: Carfagna, ‘dimissioni Comitato Lep colpo da ko a riforma sbagliata’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lu. (Adnkronos) – “L’ultimo forte ed autorevole schiaffo all’autonomia differenziata di Calderoli arriva da due ex presidenti della Corte costituzionale, un ex presidente del Consiglio di Stato e un ex ministro. Il colpo da ko a una riforma iniqua e sbagliata, con molteplici criticità e profili di rischio, tra cui il nodo irrisolto del finanziamento di tutti i Lep prima del trasferimento delle competenze alle Regioni e il ricorso all’iniquo criterio della spesa storica. Troppo anche per Amato, Gallo, Pajno e Bassanini, che infatti hanno deciso di lasciare la Commissione Clep”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.

”Dopo i tanti pareri critici di giuristi, economisti, costituzionalisti e organi di controllo indipendenti, dopo gli allarmi di imprese e parti sociali -avverte- cos’altro serve perché il ministro prenda atto che la riforma è scritta male, rischia di disarticolare il Paese e di aumentare le disuguaglianze e i divari territoriali e va perciò solo ritirata? Non siamo contrari a devolvere maggiori competenze alle regioni- conclude Carfagna – ma lo si faccia rispettando il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e quello di solidarietà verso i territori più fragili”.