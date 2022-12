Autonomia: Carfagna, ‘senza risorse per Lep è una nuova ‘porcata”

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Calderoli continua a eludere il nodo centrale del suo pericoloso progetto di Autonomia, la ‘conditio sine qua non’ per una riforma nel rispetto della Costituzione, che punti davvero a ridurre i divari e non ad accrescerli: non basta definire i Lep, bisogna anche finanziarli. Altrimenti è una nuova ‘porcata’, e Calderoli sarebbe recidivo…”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.

“Senza soldi non si fanno riforme e le coperture finanziarie per i Lep non ci sono: in manovra non è stato messo un euro. La riforma di Calderoli si limita a istituire una cabina di regia, cui viene affidata l’individuazione dei Lep, che è un po’ come buttare la palla in tribuna. E fino a quando non saranno trovate le coperture si andrà avanti con l’odioso e iniquo principio della spesa storica, che in tutti questi anni ha solo prodotto più disuguaglianze e più ingiustizie, a danno soprattutto del Sud e delle aree più svantaggiate del Paese. Col governo Draghi abbiamo finanziato tre Lep: asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità. Dunque, se c’è la volontà politica le risorse si trovano. Evidentemente – conclude Carfagna – manca proprio questo”.