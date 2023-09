Autonomia: Casellati, ‘c’è spazio per il confronto’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – “Quando si parla di autonomia differenziata, si intende l’applicazione di una norma votata dal centrosinistra. Per me si tratta di garantire la migliore allocazione delle risorse in un quadro di unità nazionale che non vada ad accentuare le differenziazioni territoriali, attentando alla coesione sociale. Prima si stabiliscono i livelli essenziali di prestazione. Poi, se le regioni vogliono, possono fare un accordo con lo Stato. C’è dibattito in Parlamento e sono convinta che ci sia spazio per il confronto. Ho visto che il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli si è messo d’accordo anche con l’opposizione su alcuni punti”. Così la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un’intervista oggi su La Stampa.