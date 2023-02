Autonomia: Casellati, ‘confronto parlamentare rafforzerà spirito unitario’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sono sicura che grazie al confronto parlamentare il disegno di legge” sull’autonomia “ne uscirà irrobustito nei contenuti e nello spirito unitario”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time alla Camera ad un’interrogazione del deputato del Pd Francesco Borrelli.

“È stato affidato al dibattito parlamentare -ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo- un disegno di legge che assolve ad una funzione di garanzia per tutti gli attori in gioco e che intende circoscrivere e limitare la discrezionalità della fase devolutiva. La stessa soluzione di disegnare una legge generale di attuazione dell’articolo 116 della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Carta fondamentale, persegue gli obiettivi di garantire il rigoroso rispetto degli equilibri finanziari e valorizzare, nel modo più ampio possibile, il ruolo del Parlamento. Non era infatti scontato, nel dibattito dottrinale e politico, che una legge fosse necessaria. Averla prevista è segno del rilievo centrale che le Assemblee rappresentative giocheranno nel riassetto dei poteri territoriali nel segno dell’unità e della coesione nazionale”.