Autonomia: Castellone (M5S), ‘oggi cade velo ipocrisia governo’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Con le clamorose dimissioni di quattro membri dal Comitato Lep, cade un altro pezzo del velo di ipocrisia del governo dal ddl sull’autonomia differenziata. Come già aveva enfatizzato il Servizio bilancio del Senato, lo sbriciolamento del Comitato appena insediato conferma una volta di più che è impensabile definire i Livelli essenziali delle prestazioni, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza il benché minimo riferimento alle ingenti risorse che servirebbero a sostenerne l’erogazione”. Lo comunica in una nota Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

“Il Presidente del consiglio prenda atto di questa ennesima stroncatura e si assuma finalmente la responsabilità di fermare un progetto trattato come merce di scambio per le riforme più gradite alle singole parti della maggioranza: una specie di do ut des mai esplicitato ma sempre più evidente, giocato sulla pelle del Sud e di tutti gli italiani”, conclude la pentastellata.