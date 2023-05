Autonomia: Castellone-Patuanelli, ‘indagine conoscitiva commissione Bilancio, sì da Fdi-Fi’**

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Gli allarmi sulla sostenibilità economica del progetto di autonomia differenziata impongono ulteriori approfondimenti, a maggior ragione dopo gli ultimi dossier arrivati in Parlamento. Prima la Relazione del Servizio bilancio del Senato, poi la documentazione depositata da alcuni auditi nell’ambito dell’esame del ddl Calderoli in commissione Affari costituzionali del Senato, infine le preoccupazioni espresse dalla Commissione Ue nelle ultime Raccomandazioni all’Italia. Si vanno moltiplicando gli allarmi che convergono su un punto tanto semplice quanto potenzialmente dirompente: se la riforma Calderoli, come scritto nel testo del ministro, deve avvenire a invarianza finanziaria, cioè deve essere neutrale dal punto di vista della spesa pubblica, questo significa che non ci sono e non ci saranno i soldi per garantire davvero Livelli essenziali delle prestazioni in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a maggior ragione se si consente alle Regioni ‘differenziate’ di trattenere sul territorio quote consistenti di gettito fiscale”. i senatori del Movimento 5 stelle Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, e Stefano Patuanelli, presidente del Gruppo.

“Per questo -annunciano- il M5S ha appena chiesto in commissione Bilancio del Senato un’immediata indagine conoscitiva sui profili finanziari del ddl sull’autonomia differenziata, con particolare riferimento alle stime sui fabbisogni finanziari per la garanzia effettiva, e non solo teorica, dei Livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Notiamo con piacere che la richiesta è stata condivisa anche da Fdi e Fi, che però attendiamo alla prova dei fatti, visto che finora hanno silenziosamente avallato il progetto di frantumazione del Paese, addirittura piegandosi a regalare questo vessillo alla Lega poco prima delle ultime elezioni regionali. Questo ddl sull’autonomia differenziata è un treno in corsa, distruttivo, che va fermato con ogni sforzo possibile”.