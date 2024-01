Autonomia: Castiello, ‘De Luca teme spesa più oculata e rigorosa’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen.(Adnkronos) – “De Luca ci regala una maschera inedita, quella del Masaniello adattato alla retorica risorgimentale secondo lui. L’ennesimo ‘travestimento’ per nascondere il terrore di doversi confrontare con il dovere di una spesa più rigorosa e oculata mediante la quale assicurare efficienza dei servizi e buon governo, pratiche con le quali De Luca fa a cazzotti da sempre. Faccia pure la sua sceneggiata l’ex Sceriffo ma sappia che sulla sua commedia del grottesco sta finalmente calando il sipario”. Lo afferma Pina Castiello, della Lega, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

“I cittadini campani -aggiunge- hanno la consapevolezza che il disegno di legge a cui il Senato ha dato disco verde, non è una nuova riforma, ma solo il miglioramento e l’approvazione di quella proposta nel 2001 dal centrosinistra, che fu causa di enormi confusione dei poteri. La legge Calderoli prevede, infatti, colmando un vuoto ereditato dal centrosinistra di De Luca, i livelli essenziali di prestazioni in tutto il territorio nazionale. Soprattutto contempla la possibilità per il Governo di intervenire, sostituendosi alle Regioni, quando queste non dovessero garantirli”.

“Non vogliamo minare l’unità nazionale. Vogliamo far saltare le fonti di sperpero e le reti di clientela nelle quali il presidente De Luca sguazza con una disarmate naturalezza a danno dei campani, orfani da troppo tempo -conclude Castiello- di un governo regionale all’altezza del compito. E vogliamo un’Italia coesa e finalmente capace di correre alla stessa velocità da nord a sud”.