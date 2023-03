Autonomia: Cecchetti (Lega), ‘con via libera Quirinale obiettivo più vicino’

Marzo 23, 2023

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Un altro passo avanti verso l’obiettivo, sempre più vicino, dell’autonomia regionale differenziata: l’autorizzazione del presidente della Repubblica alla riforma dell’autonomia differenziata per la presentazione in Parlamento rappresenta un altro passo avanti nel percorso verso questa riforma attesa da due decenni dai territori”. Così Fabrizio Cecchetti, deputato leghista e coordinatore della Lega Lombarda.

“Ora -aggiunge Cecchetti- tocca al parlamento fare la sua parte, ma intanto come centrodestra al governo, e come Lega, grazie alla spinta di Matteo Salvini, stiamo mantenendo anche questa promessa, insieme ad altre, fatte ai cittadini: in appena cinque mesi al governo è stato espletato l’iter governativo dell’autonomia e ora il testo passa al parlamento. Complimenti al ministro Roberto Calderoli per il grande lavoro svolto e complimenti a tutto il governo per questa promessa mantenuta”.