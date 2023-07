Autonomia: Cecchetti (Lega), ‘operazione verità da Calderoli, serve per dare di più a tutto Paese’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Quella di oggi è un’altra giornata importante e costruttiva nel percorso istituzionale dell’autonomia regionale differenziata: la presenza del ministro Roberto Calderoli nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia rappresenta un’importante operazione verità, per ribadire numeri alla mano, con numeri inconfutabili, come a questa riforma ridurrà le attuali enormi differenze tra regioni italiane, differenze sotto gli occhi di tutti, e permetterà alle regioni più virtuose come la Lombardia di essere ancora più virtuose e competitive e di essere ancora più trainanti per l’intero sistema Paese”. Lo dice Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore della Lega in Lombardia. “Bene ha fatto il ministro Calderoli a ribadire ancora una volta che l’autonomia regionale serve a tutto il Paese, per dare più coesione a un tessuto dove oggi purtroppo ci sono differenze troppo grandi e inaccettabili”, conclude Cecchetti.