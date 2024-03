Autonomia: Centinaio (Lega), ‘importante che si arrivi, meglio prima Europee’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Importante per me è che si arrivi all’Autonomia. Poi se è prima delle Europee meglio, se è dopo le Europee questo lo decideranno i leader ……… L’Autonomia non deve essere uno spot elettorale con una bandierina da tirare su”. Queste le parole del senatore Gian Marco Centinaio della Lega, ad Agorà RaiTre, sul progetto di Autonomia differenziata.