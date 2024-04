Autonomia: Colucci (M5S), ‘su nostro emendamento violato regolamento, rifare calendario’

26 Aprile 2024

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Quanto accaduto mercoledì è l’opposto di quanto prevede il Regolamento della Camera perché si possa ripetere una votazione. Due giorni fa non c’è stata alcuna irregolarità e il segretario della commissione presente, l’onorevole Penza, l’unico deputato ad accertare il risultato delle votazioni, ha conteggiato i 10 voti a favore e i 7 contrari. Il presidente della Commissione non ha proclamato il risultato venendo meno ad un atto che era meramente dovuto, non è lui ma il segretario a dover certificare il voto. Peraltro, la ripetizione della votazione, da Regolamento, va fatta non solo immediatamente, ma anche con la stessa composizione della Commissione così come era in quel momento. Tutto ciò mercoledì non è stato disposto dal presidente della commissione”. Lo ha detto in Commissione Affari Costituzionali il capogruppo M5S Alfonso Colucci.

“Ripetere la votazione oggi viola il Regolamento e l’articolo 67 della Costituzione, perché oggi si chiede a deputati sostituti di altri che erano presenti mercoledì, di votare al posto dei colleghi oggi assenti. A cosa servono il Regolamento e la Costituzione se pensano di andare avanti calpestandoli? Peraltro, non è disponibile nemmeno il processo verbale di quella seduta e la ricostruzione fatta dal presidente Pagano al presidente della Camera Fontana è del tutto infondata. Hanno imposto un iter iper accelerato che mortifica ogni tentativo di serio esame nel merito del Ddl, adesso con questa gazzarra sull’emendamento su cui sono andati sotto, i colleghi della maggioranza ci fanno perdere altro tempo. Come pensano di andare in aula lunedì 29? Vogliamo che si riveda il calendario sia della Commissione che dell’Aula”, conclude.