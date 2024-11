Autonomia: Costa (M5S), ‘si fermi riforma scellerata’

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “A volte ci vuole più coraggio a fermarsi e ad ammettere i propri errori che ad andare avanti testardamente. Il governo sia coraggioso e fermi lo Spacca Italia. Come la Corte Costituzionale ha rilevato, in ben sette punti contraddice la nostra Carta fondante, dai Lep ai tributi. Noi abbiamo combattuto in ogni modo contro l’Autonomia differenziata e continueremo a farlo perché non bastano correttivi: è l’impianto stesso della legge che contestiamo. Vogliono un’Italia divisa, penalizzare chi è indietro e scatenare una competizione tra le regioni sulla pelle dei cittadini. Non lo consentiremo”. Così il vicepresidente della Camera Sergio Costa dei 5 Stelle.