Autonomia: De Carlo (Fdi), ‘buon lavoro a Stefani’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Alberto Stefani, mio ‘omologo’ visto che siamo entrambi sindaci e segretari regionali dei rispettivi partiti, per il suo nuovo incarico di presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo. Alle sue indubbie capacità, potrà affiancare anche la fortuna di ricoprire un ruolo così importante in una commissione tanto delicata nel governo targato Meloni, ossia l’esecutivo che consentirà ai nostri concittadini veneti di portare a casa quell’autonomia tanto desiderata e che i governi precedenti non sono stati in grado di ottenere”. Così il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, saluta il nuovo incarico assegnato al segretario della Lega Veneta, Alberto Stefani.