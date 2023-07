Autonomia: De Cristofaro (Avs), ‘dopo dimissioni serve approfondimento’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – “Le dimissioni dei quattro autorevoli esponenti dal Clep, Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, istituito ufficialmente con decreto del Presidente del Consiglio il 23 marzo scorso, rendono necessari ulteriori approfondimenti da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato dove è incardinata la legge voluta dal ministro Calderoli. Non si può approvare una legge come questa senza aver definito prima il perimetro, i costi e i fabbisogni standard per tutti. I livelli essenziali delle prestazioni sono importantissimi per definire gli standard da garantire a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla Regione in cui abitano”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.