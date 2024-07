Autonomia: De Luca, ‘a governo lancio messaggio unità, realizzarla senza rotture’

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Al Governo voglio lanciare un messaggio di unità nazionale innanzitutto. Il nostro ragionamento ha un doppio obiettivo: contrastare un’ipotesi di autonomia differenziata che non ci convince perché spacca i grandi servizi di civiltà del nostro Paese –scuola pubblica, sanità pubblica. Ma abbiamo un altro obbiettivo altrettanto importante contro il centralismo burocratico: difendere e realizzare davvero l’autonomia ma senza rotture nazionali”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un’intervista a ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

“Noi -ha aggiunto- stiamo assistendo oggi a un paradosso: si approva una legge sull’autonomia differenziata nel momento in cui in Italia assistiamo alla più forte centralizzazione che si sia mai vista. Tutto è centralizzato nella stanza della presidenza del Consiglio: Pnrr, fondi di coesione, … Noi siamo convintamente autonomisti ma su una linea diversa: burocrazia zero. Poi siamo qui anche per contrastare un racconto che viene fatto ogni volta che si parla di autonomia differenziata sul Mezzogiorno in Italia, sul Sud: ‘il Sud di cialtroni, fannulloni, sfaccendati, di ladri, di camorristi…’ basta!”.