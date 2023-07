Autonomia: De Luca (Pd), ‘dimissioni comitato Lep sono bocciatura riforma Calderoli’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Le dimissioni dal comitato per l’individuazione dei Lep di quattro autorevoli componenti, Giuliano Amato, Franco Gallo, Alessandro Pajno e Franco Bassanini sono una sonora bocciatura della riforma Calderoli”. Lo dice Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche Ue della Camera.

“Le motivazioni articolate pongono l’accento sul tema della corretta definizione e dell’adeguato finanziamento preliminare dei Livelli essenziali delle prestazioni, che è indispensabile per evitare di aumentare i divari tra Nord e Sud del Paese, e minano pertanto le fondamenta stesse dell’impianto dell’Autonomia differenziata targata Lega”, prosegue.

“Una riforma che come denunciamo da mesi calpesta il dettato costituzionale e rischia di spaccare l’Italia sui grandi servizi di civiltà, su quei diritti sociali e civili fondamentali da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il governo si fermi e deponga le bandierine ideologiche per un confronto serio e costruttivo con le istituzioni locali e con il Parlamento”, conclude.