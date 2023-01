Autonomia: De Luca (Pd), ‘non permetteremo a Calderoli di dividere Paese’

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Dispiace vedere che un tema così delicato e serio come l’autonomia differenziata venga strumentalizzato in termini propagandistici. Una bandierina da piantare nel terreno dell’elettorato leghista e di destra dietro al quale non c’è un reale disegno di sviluppo del Paese”. Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca.

“Il Ministro Calderoli al posto di attaccare il Pd dovrebbe, infatti, spiegare agli italiani perché ha inviato il testo del disegno di legge sull’autonomia alla Presidenza del Consiglio senza trasmetterlo prima in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza unificata, evitando ogni confronto preliminare con gli enti territoriali interessati. E dovrebbe chiarire perché sulla definizione dei Lep, nonostante le nostre proposte emendative in Legge di bilancio, è stato completamente esautorato il Parlamento e non sono state previste le risorse adeguate per colmare i divari territoriali esistenti tra Nord e Sud nei servizi essenziali di cittadinanza, come scuola, sanità, assistenza, trasporto pubblico”.

“Il Ministro dovrebbe poi assicurare formalmente che non ci sarà alcuna ipotesi di residuo fiscale. Fino a quando non saranno precisati questi aspetti in modo netto, ogni proposta di autonomia rischia soltanto di dividere definitivamente il Paese ai danni del Mezzogiorno, violando la nostra stessa Costituzione. Noi non lo permetteremo”.