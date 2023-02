Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb (Adnkronos) – “In un Paese dove i #diritti non sono ancora per tutti, sono contrarissima all’ #autonomiadifferenziata servirà solo ad aumentare le disuguaglianze. Prima di ogni cosa viene il diritto alla salute per tutte e tutti, ovunque nel Paese. #Concretamente #PrimaLePersone”. Lo scrive su Twitter Paola De Micheli.