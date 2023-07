Autonomia: Della Porta (Fdi), ‘garantirà migliore allocazione risorse’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata era già prevista nel programma con cui il centrodestra si è presentato alle ultime elezioni politiche. Una riforma importante per il Paese e un’occasione anche per le regioni meridionali. Un miglioramento che garantirà maggior coinvolgimento dei territori nella gestione della cosa pubblica. Qualcosa che non deve essere visto come un modo per allargare il divario tra territori, ma per allocare con maggior efficienza le risorse”. Inizia così Costanzo Della Porta, senatore di Fratelli d’Italia e relatore del disegno di legge sull’autonomia.

Il suo partito, precisa, “ha presentato 23 emendamenti al ddl Autonomia che assicureranno l’unità, la coesione e la solidarietà nazionale, rafforzeranno il ruolo del Parlamento e tuteleranno le regioni meno forti. Questa riforma, insieme a quella istituzionale, renderà l’Italia più moderna senza dimenticare nessuno”, conclude.