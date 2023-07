Autonomia: Dell’Olio (M5S), ‘pericolose scorribande istituzionali Lega’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Dopo il dossier del servizio bilancio del Senato, che già aveva sottolineato come senza risorse adeguate il disegno autonomista della Lega non regga nemmeno per un secondo, adesso anche il tanto decantato comitato sui Lep (i Livelli essenziali delle prestazioni) perde pezzi per lo stesso motivo. Le dimissioni di ex ministri ed ex presidenti della Corte costituzionale dall’organo, che a detta di Calderoli avrebbe dovuto assicurare l’individuazione rigorosa dei Lep medesimi da garantire in ugual misura su tutto il territorio nazionale, sanciscono non solo la pericolosità delle scorribande istituzionali della Lega, ma anche l’obbligo per la Meloni di fermare questo scempio”. Così Gianmauro Dell’Olio (M5S), vicepresidente della Commissione bilancio alla Camera.

“Il M5S – continua – è per colmare le differenze territoriali del Paese, aumentando considerevolmente gli investimenti al Sud, ovviamente facendo leva sul fondamentale Pnrr. Inutile fantasticare di Mezzogiorno come hub energetico, come fatto dalla Meloni, quando il tuo principale alleato di Governo vuole abbandonare il Sud a se stesso con l’ipocrisia di una finta garanzia dei Lep”.