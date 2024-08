Autonomia: domani Renzi a Roma per raccolta firme

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Nella giornata di domani giovedì 8 agosto, si terranno in tutta Italia banchetti di Italia Viva per la raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata. Matteo Renzi, leader di IV, sarà alle ore 10.30 a Roma, al banchetto collocato presso largo Argentina di fronte alla libreria Feltrinelli”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.