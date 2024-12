Autonomia: Donzelli, ‘referendum non collegato a vita governo, dureremo 5 anni’

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Se vince il no alla riforma dell’autonomia, il governo va a casa? “Il governo non va a casa: tutte le volte c’è qualcuno a sinistra che spera che ci sia qualcosa per far andare a casa il governo, il governo dura 5 anni e poi saranno gli italiani a decidere con le prossime elezioni politiche se dobbiamo andare a casa. Saremo giudicati alla fine dei 5 anni per il lavoro che abbiamo fatto e per i risultati che abbiamo portato avanti”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, parlando a margine della manifestazione di Atreju al Circo Massimo. Lei dice che il referendum non è collegato alla vita del governo? “Il referendum è collegato alle tematiche del referendum”, chiosa il deputato di Fratelli d’Italia.