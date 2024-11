Autonomia: Faraone (Iv), ‘basta mercanteggiare su riforme’

16 Novembre 2024

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Dalla vicenda dell’autonomia differenziata la maggioranza dovrebbe trarre una lezione: dicano a Calderoli e Salvini ‘avete sbagliato voi, ci avete portato a sbattere’”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Skytg24.

“E’ vero che bisogna lavorare insieme ma è anche vero che la maggioranza ha tentato di imporre con la forza una riforma che sfasciava il Paese e che per questo è stata stoppata dalla Consulta. Ora dicono ‘lavoriamo insieme’. Noi lo faremo perché siamo responsabili. Ma perché abbiamo perso tutto questo tempo per questa voglia di scontrarsi e dividere il Paese in due?”.

“Fdi, Lega e Fi devono smettere di mercanteggiare sulle riforme e affrontare i problemi del Paese nel merito, altrimenti continueranno a prendere sberle, come sull’autonomia, o a rimanere fermi come su premierato e separazione delle carriere dei magistrati”, ha concluso.