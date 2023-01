Autonomia: Fini, ‘vera questione politica per maggioranza, fretta cattiva consigliera’

Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – L’autonomia differenziata è “la vera grande questione politica che la maggioranza dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di ‘In mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Raitre.

“Non è una piccola riforma. È stata prevista, ahimè, da una riforma costituzionale voluta dalla sinistra, è una questione che è sta a cuore alla Lega ma molto trasversale, al Nord questa questione di avere potere è reale”, visto che, ha ricordato l’ex leader di An, è stata chiesta anche dall’Emilia Romagna guidata da Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd.

“Per la Lega è una bandiera che non può essere ammainata. La Lega ha fretta e la fretta è cattiva consigliera, la riforma è complicata . Est modus in rebus, se si fa male e in fretta il rischio” di spaccatura del Paese “lo vedo”, ha concluso Fini, sottolineando la necessità di rispettare il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione.