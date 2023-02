Autonomia: Fratoianni, ‘Ddl ‘spaccaItalia’, capolavoro del governo’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb (Adnkronos) – “Ed ecco il capolavoro del governo della destra: lo SpaccaItalia. Il capo leghista aveva bisogno di un trofeo da esibire prima del voto in Lombardia e quindi ha spinto sull’obbrobrio dell’autonomia disegnato da Calderoli, nella speranza di evitare il tracollo totale e l’insurrezione della corrente nordista nella Lega”. Lo dice Nicola Fratoianni.

“Immagino che la presidente Meloni invece non saprà come giustificare ai suoi che dopo anni di propaganda sulla Nazione, si appresta a smembrarla per un contentino elettorale e tenterà di minimizzare”, aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana.

“Chi sarà a pagare il prezzo di questo ennesimo bisticcio? Gli italiani più deboli – prosegue il leader di SI – che dovranno rinunciare a quei pochi servizi su cui possono ancora far fiducia. Beninteso: lo Spacca Italia non danneggia solo il Mezzogiorno ma anche i cittadini delle aree interne e delle province italiane, da Nord a Sud. Per di più, su tutto ciò, il Parlamento non potrà metter bocca , tutto sarà in mano al governo. – conclude Fratoianni – Allergici alla democrazia”.