Autonomia: Fratoianni, ‘grazie a chi firma per referendum, italiani non vogliono Spacca-Italia’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ”Un grazie ai volontari e alle volontarie di Avs che sotto il sole d’agosto stanno organizzando raccolta firme. E un grazie a chi sta firmando. Messaggio chiaro a Meloni, gli italiani non vogliono lo SpaccaItalia Un grazie di cuore ai volontari e alle volontarie di Alleanza Verdi Sinistra che anche sotto il sole di agosto e nel bel mezzo delle ferie sono in strada, nelle piazze e persino in spiaggia a raccogliere le firme per il referendum contro l’autonomia differenziata”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E anche un grande grazie a chi sta firmando – prosegue il leader di SI – Tanti, tantissimi, da nord a sud, dimostrando un grande amore per la Costituzione, per l’uguaglianza e l’Italia. Unica e indivisibile. Il messaggio che i cittadini stanno mandando a Meloni e al suo governo è chiaro: le italiane e gli italiani non vogliono spaccare il Paese. Dimostriamolo. Oggi – conclude Fratoianni – con una firma, domani con il nostro voto. Ricuciamo l’Italia”.