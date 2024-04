Autonomia: Gasparri, ‘non vogliamo sabotare nulla, così garantisce tutto il Paese’

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Il ddl di Calderoli sull’Autonomia? “È un grande tema su cui si discute, non vogliamo sabotare nulla perché così come è scritta da ampie garanzie a tutto il Paese, è la sinistra che la descrive come la fine del mondo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri. Quindi non presenterete degli emendamenti a riguardo? “Non lo so, lo decideranno alla Camera. Noi però – ha concluso a Un Giorno da Pecora – siamo assolutamente costruttivi”.