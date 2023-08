Autonomia: Gelmini (Az), ‘solidarietà a ministro Calderoli’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La mia solidarietà al ministro Calderoli per le minacce di morte ricevute in queste ore. È legittimo avere opinioni diverse, ma la violenza non è mai una soluzione e va condannata con fermezza. Credo sia giunto il momento di affrontare il tema dell’autonomia con serietà, lontano da quelle contrapposizioni che in questi anni hanno alimentato un dibattito ideologico e dannoso per il Paese, che rischia purtroppo di sfociare anche in episodi inaccettabili come questo”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.