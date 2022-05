Autonomia: Gelmini, ‘tra le priorità del governo, lavoriamo a legge quadro’

Maggio 14, 2022

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “L’autonomia è tra le priorità del governo. Stiamo lavorando ad una legge quadro che sfata il luogo comune di un Nord contrapposto al Sud, e di un’autonomia che danneggia il Sud. Al contrario, l’autonomia è un modo per semplificare, per introdurre trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto per garantire i diritti di cittadinanza”. Lo ha detto la ministra delle Regioni Maria Stella Gelmini parlando con i giornalisti a margine del forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento.

“La legge quadro sull’autonomia sarà indissolubilmente connessa al tema dei livelli essenziali di prestazione, e quindi ai diritti di cittadinanza, e sarà una riforma che aiuterà le Regioni a correre e a utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Europa”, ha spiegato Gelmini.